Dünyaca Ünlü Tenor Pene Pati, İstanbul'da İlk Kez Sahne Alacak

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(İSTANBUL) - Pavarotti'nin mirasçısı olarak görülen dünyanın önde gelen tenorlarından Pene Pati, Türkiye'deki ilk performansıyla 16 Kasım Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Opera sahnelerinde "güneş ışığı dolu altın sesi" olarak tanımlanan Samoa kökenli tenor, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Ünlü tenorun geniş ve etkileyici repertuvarı, aşk ve trajediyi işleyen aryalardan oluşuyor.

CRR gerçekleşecek konserin ilk yarısında, Pati'nin güçlü sesi ve duygusal yorumuyla, İtalyan ve Fransız opera geleneğinin en seçkin aryalarına yer verilecek. Gioachino Rossini'nin Hırsız Saksağan uvertürüyle başlayacak olan programda, "La Danza" ile Rossini'nin enerjik tınıları, Donizetti'nin L'elisir d'amore operasından "Una furtiva lagrima" ile aşkın hüzünlü dokusu, Gounod'un Faust operasından "Salut! Demeure chaste et pure" ile derin bir zarafet, Puccini'nin Manon Lescauteserinden "Intermezzo" ile dokunaklı bir atmosfer ve La Boheme'den "Che gelida manina" ile romantizmin zirvesi sahnede hayat bulacak. Ayrıca, Massenet'nin Manon operasından "En fermant les yeux", Verdi'nin Rigoletto eserinden "Questa o quella" ve Gounod'un Romeo et Juliette operasından "L'amour!... Ah! Leve-toi, soleil!" de Pati'nin yorumu ile dinleyiciye ulaşacak.

Konserin ikinci yarısında, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, Felix Mendelssohn'un 4. Senfonisi'ni seslendirecek. "İtalyan Senfonisi" olarak da bilinen bu başyapıt, İtalya'nın renkli ve coşkulu havasını yansıtan bölümleriyle dinleyicileri farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

16 Kasım Cumartesi saat 20: 00'de gerçekleşecek konserin biletleri 40 ve 90 TL olarak CRR gişesi ve Biletix'ten temin edilebilecek.

Fazıl Say'ın Eserini Dünya Prömiyerinde Seslendirecek

2022 yılında Warner Classics'ten yayınladığı ilk albümüyle Opus Klassik Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü'nü alan Pene Pati, Opera Eleştirmenleri Ödülleri'nde En İyi Erkek Şarkıcı seçildi. Dana önce Paris Ulusal Operası, San Francisco Operası, Berlin ve Viyana Devlet Operası gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde yer aldı. 2024/25 sezonunda Paris Ulusal Operası, Covent Garden ve Metropolitan Opera'da önemli roller üstlenecek olan Pati, 6-7 Kasım'da Luzern Senfoni Orkestrası ile Fazıl Say'in "Mozart ve Mevlana" eserinin dünya prömiyerini seslendirmeye hazırlanıyor.

Pene Pati Kimdir?

Pene Pati, The Telegraph tarafından "zorlanmadan ihtişama ulaşabilen altın sesiyle" tanımlanan, dünya sahnelerinin en parlak tenorlarından biri. Le Monde'un "yuvarlak ve güneş ışığı dolu sesi" olarak andığı Pati, sıcak ve etkileyici kişiliği ile hem dinleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanıyor. Avrupa'nın önde gelen sahnelerinde performans sergileyen ilk Samoan tenor olan Pati, Mozart'tan Massenet'ye, Donizetti'den Gounod'ya, Puccini'den Verdi'ye kadar geniş bir repertuvarda olağanüstü bir çok yönlülük sergiliyor.

2022 yılında Warner Classics etiketiyle yayımladığı ilk albümü ona Opus Klassik Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü'nü kazandırdı. Ayrıca, Opera Eleştirmenleri Ödülleri'nde En İyi Erkek Şarkıcı seçilen sanatçı, Uluslararası Opera Ödülleri'nde ise Opera Dergisi Okuyucuları Ödülü'ne layık görüldü. Warner Classics'in özel sanatçısı olan Pati, Eylül 2024'te piyasaya çıkan ikinci albümü Nessun Dorma ile kariyerinde bir adım daha ileriye gitti.

2024/25 sezonunda Gounod'nun Faust operasında Paris Ulusal Operası'na dönüş yapan Pati, ardından Covent Garden'da Puccini'nin La Boheme operasında Rodolfo ve Metropolitan Opera'da Verdi'nin Rigoletto operasında Duca rolleriyle kariyerinin en prestijli sahnelerinde yer alacak. Bu yoğun sezon programı, Bavyera Devlet Operası ve Şikago Lyric Operası gibi önemli kurumlarda ilk performanslarını, Cenevre Oda Orkestrası ile Werther operasındaki başrolünü ve Salzburg Paskalya Festivali'nde Mendelssohn'un Elias oratoryosunu da içeriyor.

Pati, San Francisco, Opéra Comique, Berlin Devlet Operası, Viyana Devlet Operası ve daha birçok saygın opera kurumunda gerçekleştirdiği başarılı performanslarla tanınıyor. Fransa'nın yıllık Bastille Günü konserinde sahne alan Pati, Prag Filarmonisi ile verdiği gala konseriyle Medici.tv üzerinden geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dünyanın dört bir yanında büyük beğeni toplayan performanslarıyla Pati, günümüzün en dikkat çeken opera sanatçılarından biri olarak müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.