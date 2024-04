Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

ABD'li müzisyen Usher, bu ay başladığı Avrupa turnesine 15 ve 16 Nisan'da Paris'te vereceği konserlerle devam edecek.

Müzik ikilisi Twenty One Pilots, dünya turnesi kapsamında 16 Nisan'da İsviçre'nin Zürih kentinde, 17 Nisan'da İtalya'nın Bologna şehrinde sahne alacak.

İngiliz rock müzisyeni Bruce Dickinson ise 22 yıl sonra ilk kez çıktığı solo turnesi kapsamında yarın ABD'nin Santa Ana kentinde, 18 ve 20 Nisan'da da Meksika'nın Guadalajara ve Meksiko Şehri'nde hayranlarıyla buluşacak.

Dünya turnesine devam eden Sting de 16 Nisan'da Meksiko Şehri'nde, 20 Nisan'da Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da konser verecek.

Klasik müzik etkinliklerinde ise Fransız orkestra şefi Stephane Deneve'in Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu'nda 20 Nisan'da vereceği konser öne çıkıyor.

Dünyaca ünlü besteciler Albert Roussel ve Maurice Ravel'in eserlerinin orkestra eşliğinde seslendirileceği konserde, Hollandalı besteci Richard Rijnvos'un yeni çalışması "Australie" ilk kez çalınacak.

Fuarlar, sergiler ve festivaller

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 17 Nisan'da başlayacak Uluslararası Kitap Fuarı, bu haftanın en büyük kitap etkinlikleri arasında yer alıyor. Bogota'nın Conferias fuar alanında gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki onur konuğu Brezilya olacak.

Sanat fuarlarında ise Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde 18-21 Nisan'da "Aotearoa Sanat Fuarı" düzenlenecek. Beğenilen çağdaş sanat örneklerinin ziyaretçilere sunulacağı fuar, 35 galeriye ev sahipliği yapacak.

Londra'da ise 19-21 Nisan'da "Seramik Sanat Fuarı" gerçekleştirilecek. Olympia West fuar alanında düzenlenecek etkinliğe Justine Allison, Tim Andrews, Peter Beard ve Matthew Blakely gibi ünlü seramik sanatçıları katılacak.

Film festivallerinde ise İngiltere'nin St Andrews kentinde bugün başlayan ve 16 Nisan'a kadar sürecek "Sands Uluslararası Film Festivali" konuşuluyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek festivalin onur konuğu ABD'li yönetmen Steven Andrew Soderbergh olacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Kyle Portbury'nin yönettiği ve başrollerinde Tommie-Amber Pirie, Gregory Wilson ve Maddy Martin'in oynadığı "The Hopeful" filmi, 17 Nisan'da ABD sinemalarında olacak.

Ünlü oyuncu Giancarlo Esposito'nun başrolde yer aldığı korku filmi "Abigail" başta olmak üzere Guy Ritchie'nin yönettiği İkinci Dünya Savaşı konulu "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", R.J. Daniel Hanna imzalı "Hard Miles", Jeremy Warner'ın yönettiği "Villains Incorporated", Ryan Callaway'in yönetmen koltuğunda oturduğu "The Night of the Harvest", Eric Parkinson imzalı "Wildfire" ve Theda Hammel'in yönettiği komedi filmi "Stress Positions" filmleri 19 Nisan'da vizyona girecek.