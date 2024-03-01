Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika
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Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı

Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii\'nde ilk cuma namazı kılındı

Cezayir Ulu Camii, dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak kabul ediliyor. Bugün on binlerce kişi camide cuma namazını kıldı. Cami, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini ve gerçek İslam dinine bağlılığını simgeliyor. Ayrıca, Afrika'nın en büyük mescidi ve dünyanın en uzun minaresine sahip olan cami, çeşitli müze ve araştırma merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.

01.03.2024 23:10
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Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.

Cezayir makamlarına göre, Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'den sonra dünyanın en büyük üçüncü camisi kabul edilen Cezayir Ulu Camii'nde bugün on binlerce kişi cuma namazını kıldı.

Caminin Hatibi Şeyh Muhammed Memun el-Kasimi el-Hasani'nin verdiği hutbede, caminin Cezayirliler için ihtişamı ve görsel güzelliğinin yanı sıra ülkede Fransız sömürge izlerini silmek adına da birçok manevi değeri barındırdığını ifade etti.

Caminin ibadete açılışının, "şimdiki nesiller tarafından kaydedilecek tarihi bir anı ve gelecek nesillere aktarılacak bir anıyı" temsil ettiğini dile getiren Şeyh el-Hasani, "Caminin şehit kanlarıyla sulanan ve alimlerin mürekkebiyle ölümsüzleştirilen arazi üzerine inşa edilmesi nedeniyle de bağımsızlık nesli için kaydedilen bir başarıdır" dedi.

Şeyh el-Hasani, "Cezayir Ulu Camii, Cezayir halkının kimliğini silmeye ve onları dinlerinden uzaklaştırmaya çalışan Fransız sömürgeciliğinin suçlarına rağmen Cezayir'in kendi kimliğine ve gerçek İslam dinine bağlılığının kanıtı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir Ulu Camii, müştemilatının tamamlanması ve cuma namazları da dahil tüm namazların kılınması için tam hizmete alınmasıyla geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından açılmıştı.

Maliyeti 1,5 milyar doları bulan cami, açılışının ardından Fas'ın Kazablanka şehrindeki 2. Hasan Camisini geçerek Afrika'nın en büyük mescidi unvanını aldı.

Cami ayrıca 265 metre ile dünyanın en uzun minaresine sahip. 400 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Cezayir Ulu Camii külliyesinde kütüphane, konferans salonu, İslam tarihi müzesi ve bilimsel araştırma merkezi de bulunuyor.

Kaynak: AA

Cezayir, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük camilerinden Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

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