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"Dünyanın en değerli şirketleri bilişimciler, en zenginleri yazılımcılar olacak"

20'inci Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi, İGÜ'de gerçekleşti

İSTANBUL - Geleceğin Bilişim Teknolojilerinin ele alındığı Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlendi. 20'ncisi düzenlenen Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi'nde konuşan Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Cevizci, "Dünyanın en değerli 10 şirketinden 8'i bilişim şirketidir. Dünyanın en zengin 10 kişisinden 9'u yazılımcıdır. Yarın belki de bu rakamlar yüzde 100 bilişimci olacak" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde, her yıl düzenlenen Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi'nin 20'ncisi gerçekleşti. 2 gün süren ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerini ve sektörünü bir araya getiren kongre sayesinde öğrenciler, fikirlerini paylaşma, projeleri sunma ve mühendislik alanında uzmanlaşmış kişilerle etkileşimde bulunma gibi yeni teknolojiler, yenilikçi fikirler, sürdürebilir çözümler konusunda deneyimlerini geliştirme fırsatı buldu. İGÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 20. BİLMÖK Organizasyon Komitesi Başkanı Bahadır Duman'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik 'Geleceğin Bilişim Teknolojileri' ana temasıyla ilerlerken; "Bilgisayarın Dünü, Bugünü, Yarını", "Yapay Zeka ve Geleceği", "İnternet Yazılımında Çok Dilli Stratejileri" gibi birçok konu alanında uzman kişiler tarafından ele alındı. Etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necmettin Maraşlı, Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu ve Prof. Dr. Arda Öztürkcan da katılım sağladı.

"Günümüzün en güncel, en değişken ve en dinamik disiplinini temsil ediyoruz"

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Cevizci, "Çok güzel ve anlamlı bir organizasyon. Bu organizasyonu düzenleyen genç meslektaş adaylarıma ve destekleyen değerli hocalarım ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Günümüzün en güncel, en değişken ve en dinamik disiplinini temsil ediyoruz. Dünyanın en değerli 10 şirketinden 8'i bilişim şirketidir. Dünyanın en zengin 10 kişisinden 9'u yazılımcıdır. Yarın belki de bu rakamlar yüzde 100 bilişimci olacak. Böyle bir durum varken önümüzde; yapay zeka, blockchain, otonom cihazlar, güvenlik gibi son derece zor, sıkıntılı, başa çıkmamız gereken konular var. Bu konuların siz meslektaş adaylarımız tarafından ele alınması çok anlamlı" açıklaması yaptı.

"Teknolojilerin sağladığı ilerlemeler bilimin yüzünü değiştirecek"

Kongrenin, yeni bilgisayar mühendisliği neslinin önemli bir buluşma noktası olduğunu söyleyen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulsamet Haşıloğlu açılış konuşmasında ise şunları söyledi:

"Bilgisayar mühendisliği ve hesaplama tabanlı teknolojiler bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlamakta ve bilimsel araştırmaları, büyük veri analizlerini ve karmaşık problem çözme yeteneklerini yeni seviyelere taşıdığı açıktır. Bu teknolojilerin sağladığı ilerlemeler, gelecek nesiller için bilimin yüzünü değiştirecek ve insanlığın karşılaştığı en büyük en zor problemlere yenilikçi çözümler sunacak potansiyele sahiptir. Bilgisayar mühendisliği sürekli yeniliklerin, değişimin yaşandığı bir alan olarak bize sadece mevcut teknolojilerle çalışmayı değil, aynı zamanda gelecek teknolojilerini de şekillendirme görevini veriyor. Bu sebeple bu kongre, bilgisayar mühendisliği genç nesillerin geleceğe yön verecek yeni fikirler ve vizyonlar geliştirmek üzere bir araya geldiğimiz önemli bir buluşma noktasıdır."

"Büyük veri analitiği, siber akademi gibi önemli konular konuşulacak"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Maraşlı ise şunları söyledi:

"Destek veren bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu kongrede bilişim teknolojileri içerisinde; yapay zeka, büyük veri analitiği, siber akademi ve akıllı şehirler gibi birçok önemli konularda bilgi alışverişinde bulunacaksınız. Burası öğrenciler ile bilim insanları arasındaki dinamik olacak."