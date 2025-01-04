Dünyanın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti

Güncel

2. dalga operasyon sonrası Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha

- Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında hayatını kaybetti

TOKYO - Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti.

Japonya'nın Ashiya kentinde yaşlı politikalarından sorumlu yetkili Yoshitsugu Nagata yaptığı açıklamada, dünyanın en yaşlı insanı olan 116 yaşındaki Tomiko Itooka'nın 29 Aralık'ta Ashiya'daki bakım evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İmparator Meiji döneminde 23 Mayıs 1908'de Osaka'da dünyaya gelen Tomiko Itooka, geçtiğimiz yıl 117 yaşındaki Maria Branyas'ın ölümünün ardından "dünyanın en yaşlı insanı" olmuştu. Japonya II. Dünya Savaşı'na katıldığı sırada 32 yaşında olan Tomiko, bu süre zarfında eşinin tekstil fabrikasının ofisini yönetmiş, aynı zamanda 4 çocuğuna bakmıştı. Eşi ise 1979'da yaşamını yitirmişti.

En yaşlı insanı ünvanı Brezilyalı rahibeye geçti

"Dünyanın en yaşlı insanı" ünvanı Itooka'dan 16 gün sonra doğan 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'a geçti.