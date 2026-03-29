Dünyanın en yüksek üçüncü kulesi karanlığa gömüldü! Sebebi çok daha dikkat çekici

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinin simgelerinden CN Tower, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Earth Hour etkinliği kapsamında ışıklarını 1 saatliğine kapattı.

KÜRESEL ÇEVRE HAREKETİNE DESTEK VERDİ

Dünyanın en yüksek üçüncü kulesi olan CN Tower, her yıl milyonlarca kişinin dikkatini çeken Earth Hour etkinliğine bu yıl da katıldı. Çevreyi korumaya yönelik küresel farkındalık hareketi kapsamında kuledeki dış aydınlatmalar belirlenen saatlerde tamamen kapatıldı.

SİMGELER KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Dünya genelinde birçok önemli yapı ve simge, iklim değişikliği ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla aynı anda ışıklarını kapatırken, CN Tower da bu sembolik eyleme dahil oldu. Etkinlik, bireyleri ve kurumları enerji tüketimini azaltmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

EARTH HOUR NEDİR?

Earth Hour, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından başlatılan küresel bir çevre hareketi olarak biliniyor. Her yıl mart ayında düzenlenen etkinlikte, dünya genelinde milyonlarca insan ve kurum, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla belirli bir saat boyunca ışıklarını kapatarak sembolik bir farkındalık eylemi gerçekleştiriyor.