Dünyanın İlk Robotik Çift Akciğer Nakli - Son Dakika
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Dünyanın İlk Robotik Çift Akciğer Nakli

ABD'de tam robotik teknikle çift akciğer nakli yapıldı, hasta yaşam şansı buldu.

23.11.2024 00:19
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- ABD'de "dünyanın ilk tam robotik çift akciğer nakli" yapıldı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde "dünyanın ilk tam robotik çift akciğer nakli" gerçekleştirildi.

ABD'de New York Üniversitesi bünyesindeki Langone Health Tıp Merkezi'nde bir ilke imza atıldı. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı bulanan 57 yaşındaki bir kadına "tam robotik ameliyatla çift akciğer nakli" yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda kaburgalar arasında küçük kesiler yapıldıktan (minimal invaziv cerrahi yöntem) sonra robotik sistem kullanılarak akciğerin çıkarıldığı, bölgenin nakil için hazırlandığı ve yeni akciğerin yerleştirildiği belirtildi. Her iki akciğerin robotik teknik kullanılarak nakledildiği vurgulandı. Dünyanın ilk tam robotik çift akciğer nakli yapılan KOAH hastası Cheryl Mehrkar, "Bana bir yaşam şansı daha verdikleri için bağışçıya ve ailesine minnettarım. Uzun bir süre bana nakil için yeterince hasta olmadığım söylendi. NYU Langone Health'teki ekip öncelikli olarak yaşam kalitemi merkeze aldı ve bana umut verdikleri için buradaki doktorlara ve hemşirelere minnettarım" diye konuştu.

Da Vinci Xi robotik cerrahi teknolojisini kullanarak ameliyatı gerçekleştiren Dr. Stephanie H. Chang ise, "Hastaların sağlıklı yaşam kalitesine dönmelerine yardımcı olabilmek en büyük ayrıcalıklardan biridir. Bu robotik sistemleri kullanarak bu büyük ameliyatın hastalar üzerindeki etkisini azaltmayı, ameliyat sonrası ağrılarını sınırlamayı ve onlara mümkün olan en iyi sonucu vermeyi amaçlıyoruz. Yetenekli bir cerrah grubu ve kendini organ naklini ileriye taşımaya adamış bir kurum olmasaydı bu gerçekleşemezdi" ifadelerini kullandı.

Akciğer hastalığına genetik yatkınlığı olan Mehrkar'a 2010 yılında 43 yaşındayken KOAH teşhisi konulduğu, durumunun 2022'de korona virüse yakalandıktan sonra kötüleştiği ifade edildi. Ameliyatın üzerinden 1 ay geçen Mehrkar'ın yakında hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dünyanın İlk Robotik Çift Akciğer Nakli - Son Dakika

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