Dünyanın İlk Tank Dizisi Siyah Bere'nin Galası Yapıldı.

(ANKARA) - Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alan dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere'nin galası yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Vatanı uğruna canını feda eden Mehmetçiğimizin kahramanlık hikayelerini anlatmayı bir borç biliyoruz" derken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de dizinin çok başarılı olduğunu ifade etti.

TRT'nin yeni dizisi Siyah Bere'nin galası, Milli Savunma Bakanlığında düzenlendi. Galaya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin oyuncuları, askerler ve gazeteciler katıldı.

Gala programı, şehitler için bulunulan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Siyah Bere dizisinin ilk bölümü izleyicilere sunuldu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, galada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak, vatanı uğruna canını feda eden Mehmetçiğimizin kahramanlık hikayelerini anlatmayı bir borç biliyoruz. Şehitlerimize ve yiğit gazilerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Bu bilinçle hazırladığımız Siyah Bere dizisi, sınır ötesi bir operasyonda görev yapan dört tankçı askerimizin cesaretini ve fedakarlığını konu alıyor. Belki de dünyanın ilk tankçı dizisi olan bu yapım, Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içinde değil, adalet ve merhameti gittiği her yere taşıyan bir ülke olduğunu vurguluyor. Türk askeri, ayak bastığı yere umut ve güven götüren bir asker. Bu dizi, o kahramanlığa bir vefa duruşudur. Siyah Bere, küresel izleyiciyle de buluşacak. Bu da hem kahramanlık hikayelerimizi dünyaya anlatmak hem de kamu yayıncılığı sorumluluğumuzu yerine getirmek açısından önemli bir adım. Yapımda emeği geçen yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncular ve tüm set ekibine teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Eminim halkımız da büyük bir ilgiyle takip edecek"

Milli Savunma Bakanı Güler de dünyanın risk ve tehditlerin arttığı kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve ülkenin güvenliği için gece gündüz demeden görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Güler, Türk ordusunun "savaş meydanlarının şövalyesi" olarak yüksek teknolojiye sahip sistemlerle donatıldığını belirterek, "Türk tankçısı, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirerek milli gururumuz olmuştur. Mehmetçiğin cesareti, özverisi, kararlılığı ve insani yönü doğru aktarılmalıdır" dedi.

Televizyon, dizi ve sinema sektörünün bu noktada büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Güler, TRT'nin bu sorumluluğu Siyah Bere dizisiyle başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Dizinin yalnızca bir televizyon yapımı değil, aynı zamanda Mehmetçiğin karakterini ve mücadelesini yansıtan önemli bir eser olduğunu söyleyen Güler, "Siyah Bere'nin senaryosu, çekim tekniği ve oyunculuklarıyla çok başarılı olduğunu gördük. Eminim halkımız da büyük bir ilgiyle takip edecek. TRT Genel Müdürü Sobacı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.