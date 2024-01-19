Dünyanın ilk Uzay Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yapan Kırşehir'de uzay yolculuğu sevinci

KIRŞEHİR - Dünya'nın ilk Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi olan Cacabey Medresesi'nin bulunduğu Kırşehir'de vatandaşlar uzaya çıkan Alper Gezeravcı'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Kırşehir'de, özellikle Selçuklu Dönemi'nden kalma Cacabey Gök Bilimleri Araştırma Merkezi ve Medresesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya yaz ve kış dönemlerinde devam ediyor. Dünya'nın ilk Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi ve Üniversitesi olması özelliğiyle ilgi toplayan Cacabey Medresesi'nden uzay yolculuğu yapan Gezeravcı'ya mesaj gönderen halk sevinç ve mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi. Uzay araştırmalarının tarihte ilk yapıldığı bölgeden mesaj veren şehir halkı; "Kırşehir'de yaşayan insanlar olarak ülkemiz adına gurur duyduk. Ecdadımız tarihte bu şehirde uzay inceleme çalışması başlatmıştı, bu da bizleri gururlandırdı. Ecdadın araştırma yaptığı şehirde mutluluk ve gurur duyduk" dedi. Cami olarak kullanılan medresenin dış köşelerinde bulunan füze motifleri dikkat çekerken, yine medresenin namaz kılınan kısmında bulunan güneş, ay ve dünyayı temsil eden sütunlar, görenleri de şaşırtıyor.

1272 yılında dönemin Valisi Nurettin Cibril Bin Caca tarafından inşa ettirilen medrese, beyaz çinilerle bezeli halde bulunuyor.