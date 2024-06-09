Duo Blanc&Noir, Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Duo Blanc&Noir, Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blanc&Noir, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu. Sanatçılar, uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve yenilikçi albümleri birçok dalda aday gösterildi.

09.06.2024 12:10  Güncelleme: 15:14
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(ESKİŞEHİR) - Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blanc&Noir, Murat Cem Orhan yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası eşliğinde sanatseverlerle buluştu.

Duo Blanc&Noir, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde dinleyiciyle buluştu. Mottoları "İki enstrümanda, iki kişilikte, çoklu kültürlerde bir olmak" olan piyano ikilisi, Eskişehirli dinleyicilerden beğeni topladı.

Sanatçılar, İtalya'da düzenlenen ve iki yüz yarışmacının katıldığı "Ibla Grand Prize World Music" yarışmasında "Jüri Özel Ödülü" almaya hak kazandı. Cazın kült enstrümanı olarak bilinen Fender Rhodes piyanolar ile kaydettikleri yenilikçi albümleri "It's Electric" Almanya Opus Klasik Ödülleri'nde birçok dalda aday gösterildi.

Kaynak: ANKA

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