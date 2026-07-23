Durağan\'dan Özel Bireylere Sinop Gezisi

Durağan Belediyesi tarafından, özel gereksinimli bireylere yönelik Sinop gezisi düzenlendi.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş'in öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında özel gereksinimli bireyler, gün boyunca Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Programda katılımcılar, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni gezdi, Sinop Engelsiz Yaşam Merkezince düzenlenen piknik etkinliğine katıldı.

Daha sonra Bektaşağa Göleti'ni ziyaret eden katılımcılar, Hamsilos Koyu'nu da gezdi.