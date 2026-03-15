Duran\'dan Basına Destek Mesajı

15.03.2026 00:49
İletişim Başkanı Duran, iftar programında basın mensuplarının önemine vurgu yaptı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da düzenlenen iftar programında basın mensupları ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli basın mensuplarımızla İstanbul'da düzenlediğimiz iftar programında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak devletimizin faaliyetlerini, politikalarını ve vizyonunu kamuoyuna doğru ve sağlıklı bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte haberin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılması büyük önem taşıyor. Bu noktada basın mensuplarımızın katkıları son derece kıymetli. Özellikle son savaş sürecinde basın mensuplarımızın ortaya koyduğu performansın oldukça başarılı olduğunu ifade etmek isterim. İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarıyla sürekli temas halinde olmak ve onların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Basın mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve medya sektörünün sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan reklam alanındaki yapının daha sağlıklı işlemesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bizler medyamızın tüm unsurlarıyla şeffaf, hızlı ve etkili bir iletişim yürütmek için gayretimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
