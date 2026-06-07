Duran, Edebiyatçıları Andı - Son Dakika
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Duran, Edebiyatçıları Andı

07.06.2026 13:31
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Burhanettin Duran, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merhum edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Türk edebiyatına ve düşünce dünyamıza önemli katkılar sunan Abdurrahim Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle ve saygıyla anıyorum. Her biri kendine özgü kalemi ve duruşuyla kültür hayatımızda kalıcı izler bıraktı. Eserleriyle nice insanın gönlüne dokunan, düşünce ve edebiyat dünyamıza değer katan bu kıymetli isimlerin hatırası, yazdıkları eserlerde, yol gösterdikleri nesillerde ve bıraktıkları izlerde yaşamaya devam ediyor. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Duran, Edebiyatçıları Andı - Son Dakika

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