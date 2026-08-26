Duran: SDG'nin feshi önemli bir gelişme - Son Dakika
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Duran: SDG'nin feshi önemli bir gelişme

Duran: SDG\'nin feshi önemli bir gelişme
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SDG'nin feshedilmesini devlet otoritesinin güçlenmesi ve ortak siyasi zemin açısından önemli bulduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) feshine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Türkiye, Suriye krizinin ilk gününden itibaren terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin ülkeyi parçalama girişimlerine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan bu yaklaşımın merkezinde, Suriye'nin geleceğine yalnızca Suriye halkının iradesinin yön vermesi gerektiği anlayışı bulunmaktadır. Bugün gelinen noktada SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' vizyonu da bu anlayışın bölgesel ölçekteki ifadesidir. Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bölgenin bütün halkları için gerçek güvence; ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

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