Duran, Sudan'da Önemli Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Duran, Sudan'da Önemli Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan'da yetkililerle ikili ilişkiler ve barışçıl çözüm üzerinde görüştü.

05.01.2025 10:16
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile Port Sudan'da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Duran, dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Bakan Yusuf ve Bakan İbrahim ile Port Sudan'da bir araya geldi.

Muhataplarıyla ikili ilişkileri ve Sudan'daki son durumu ele alan Duran, Türkiye'nin ülkedeki sorunların barışçıl şekilde çözülmesine sağlayabileceği katkıların yanı sıra teknik ve insani yardım konularında da istişarelerde bulundu.

Port Sudan'da faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin yanı sıra Sudan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisinin kurulması ve Ziraat Katılım Bankası şubesinin açılması da ziyaret gündeminde yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin "kardeş" Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarına büyük önem verdiğini belirterek, Türkiye'nin, 20 aydır devam eden insani trajedinin ve ülkede büyük bir yıkıma neden olan çatışmaların, daha fazla kardeş kanı dökülmeden barışçıl yöntemlerle bir an önce sona ermesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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