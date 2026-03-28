Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Dr. Hamza el-Mustafa ile görüştü.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, STRATCOM Zirvesi 2026 marjında Suriye Enformasyon Bakanı el-Mustafa ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Bölgemizde iletişim alanında karşı karşıya olduğumuz ortak sınamalar, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilginin etkin şekilde kamuoyuna ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel işbirliğini güçlendirecek ve iletişim alanında ortak kapasitemizi artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Zirvemizi teşriflerinden dolayı Sayın el-Mustafa'ya teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.