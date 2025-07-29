Durbin'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

ABD Senatosu Yargı Komitesi Kıdemli Demokrat üyesi Dick Durbin, Gazze'deki insani durumu, "dehşet verici, vicdana aykırı ve acımasız" olarak tanımladı.

ABD Senatosu'ndaki en önemli Demokrat isimlerden 80 yaşındaki Illinois Senatörü Durbin, Senato'da yaptığı konuşmada Gazze'deki durumu ele aldı.

Bölgedeki insani durumun "dehşet verici, vicdana aykırı ve acımasız" olduğunu belirten Durbin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Durbin, Gazze'deki nüfusun büyük çoğunluğunun "felaket derecesinde" açlık çektiğini ve bebeklerin bile mamaya erişemediğini vurgulayarak, "İnsani yardım acilen başlamalı. İsrail'in bunu yapabilecek kapasitesi var. Eğer yapmazlarsa bunun bir bahanesi de yok." ifadelerini kullandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 851 kişi de yaralandı.