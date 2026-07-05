Eskişehir, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası, 7-10 Temmuz 2026 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek. Doğayla iç içe atmosferiyle öne çıkan Sarısungur Göleti, dört gün boyunca kano sporunun heyecanına ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin en önemli kano organizasyonlarından Durgunsu Kano Türkiye Kupası, 7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 54 farklı spor kulübünden yaklaşık 400 sporcu, şampiyonluk mücadelesi verecek. Genç yetenekler ile milli takım sporcularını bir araya getirecek dev organizasyon, hem kıyasıya rekabete hem de renkli görüntülere sahne olacak.

Kentin spor altyapısını ve organizasyon gücünü bir kez daha gözler önüne serecek Türkiye Kupası'nda sporcular, farklı kategorilerde madalya ve kupa için kürek çekecek.

YARIŞ PROGRAMI

-1. gün (7 Temmuz): 1000 metre ve 500 metre eleme yarışları

-2. gün (8 Temmuz): 500 metre yarı final ve final yarışları

-3. gün (9 Temmuz): 1000 metre yarı final ve final yarışları

-4. gün (10 Temmuz): 200 metre eleme, yarı final ve final yarışları