Dursun Okan İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
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Dursun Okan İçin Cenaze Töreni

Dursun Okan İçin Cenaze Töreni

Kıbrıs gazisi Dursun Okan için Taşova'da cenaze namazı kılındı, köy mezarlığına defnedildi.

18.11.2024 18:16
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Okan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Taşova ilçesine getirildi.

Yukarı Baraklı köyünde evinin önünde helallik alınmasının ardından köy camisinde Okan için cenaze namazı kılındı.

Kıbrıs gazisi Dursun Okan, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Okan'ın ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Taşova, Kıbrıs, amasya, Son Dakika

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