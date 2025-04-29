Dursun Özbek'ten Bakan Kurum'a Ziyaret

(ANKARA) - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarete ilişkin Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyareti için teşekkür ediyorum. Spor kulüplerimizin yanında olmayı, spora her daim destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.