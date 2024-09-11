Dursunbey'de salça makineleriyle ilk salçalar çekildi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dursunbey'de dağıtılan salça makineleriyle ilk salçalar çekildi.

Dursunbey'de kırsal mahallelere salça makinesi dağıtarak yetiştirilen ürünlerin katma değerini yükseltmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu hizmeti, ilk meyvesini verdi. Büyükşehir Belediyesi ile salça makinelerine kavuşan Dursunbey'in kırsal Bozyokuş Mahallesi sakinleri, makineden ilk salçalarını çekti. Kış hazırlığına başlayan kadınlar, yetiştirdikleri domates ve kapya biberlerden elde ettikleri malzemeleri kavanozlara doldurarak domates konserveleri ve salçalar hazırladı. Tarhana ve salça yapımı dönemlerinde köylülerin işini kolaylaştıracak olan salça makineleri ile domates ve kapya biberler kısa süre içerisinde salçaya dönüştürülüyor. Üreticiler, yetiştirdikleri ürünleri tarlada yarı fiyatına satmak yerine, hazırladıkları salçalardan daha fazla kazanç elde edebilecek.

Mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti için şunları söyledi:

-Kıymet Avcı: "Domatesleri topladık, kış hazırlığımıza başladık. Domatesleri kasalara doldururuz, bakırlarla koyarız içine daha sonra doğrarız ve kaynatırız. Kaynadıktan sonra da makineye veririz. Makineyle güzelce çeker, çekirdeklerini bir kenara ayırırız. Kabuklarını da bir kenara ayıklarız. Kışlık hazırlığımıza böyle devam ederiz. Önceden elimizde geçiriyorduk. Elimizde geçirmesi zor oluyor. Tırnaklardan tut bileğinden tut hepsi acıyordu. Makine çıktı. Allah razı olsun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Akın Bey'e bize bu rahatlığı verdiği için çok teşekkür ederiz."

-Esma Acar: "Salça zamanındayız. Eskiden çok zor oluyordu. Şimdi daha kolaylaştı işimiz. Sağ olsun Başkanımız, salça makinesini getirdi muhtarımız sayesinde, şimdi daha rahat salça yapıyoruz."