Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
T.İ. yönetimindeki 16 AVC 954 plakalı otomobil, Durabeyler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü T.İ. hayatını kaybetti. Araçtaki E.Ö. ise yaralandı.
Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
T.İ'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Dursunbey'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?