Dürüst İşçiye Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dürüst İşçiye Ödül

Dürüst İşçiye Ödül
09.07.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de altın ve para dolu çantayı bulan temizlik işçisi Fatih Cesur, ödüllendirildi.

DÜZCE'de yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde altın ve para dolu çantayı bulup polise teslim eden temizlik işçisi Fatih Cesur'u görev başında ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.

Geçen hafta, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yaparken yol kenarında çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde, içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para olduğunu fark eden Cesur, durumu amirlerine bildirdi. Cesur, daha sonra içinde toplam 3,5 milyon TL değerinde olan 400 gram külçe altın, 17 tane gram altın, 14 tane çeyrek altın, 7 tane bilezik, 2 tane Osmanlı turası, 998 TL ve 3 banka kartı bulunan çantayı sahibinin bulunması için polise teslim etti. Polis, çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

BİR MAAŞ İKRAMİYE ÖDÜLÜ

Fatih Cesur'u, görev yaptığı sırada ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sergilediği örnek davranıştan dolayı işçiye teşekkür etti. Cesur'u tebrik eden Başkan Özlü, "Çok doğru ve çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek bir davranış sergiledin. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın" dedi.

Başkan Özlü, dürüst işçiye kahve fincanı takımı hediye ederken, kendisini ayrıca bir maaş ikramiye ile ödüllendireceklerini açıkladı.

'YİNE OLSA YİNE AYNISINI YAPARIM'

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten temizlik işçisi Fatih Cesur ise "Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fatih Cesur, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dürüst İşçiye Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı
İnegöl’de barakada yangın: 1 ölü İnegöl'de barakada yangın: 1 ölü
Hamaney’in naaşı Kerbela’ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

22:43
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor
Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
21:44
ABD, İran’a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
20:59
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi FIFA Başkanı Infantino’nun başı belada
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada
20:43
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
20:08
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
19:53
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
19:25
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 23:02:28. #7.13#
SON DAKİKA: Dürüst İşçiye Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.