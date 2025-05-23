Dürüst Temizlik İşçisi Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri personeli Naim Erdil, çalıştığı sırada bulduğu ve içinde ziynet eşyası ile para yer alan cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, dürüstlüğüyle takdir toplayan Erdil'e plaket takdim etti.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden evli, 2 çocuk babası Naim Erdil (49), görev sırasında bulduğu cüzdanı yetkililere teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Naim Erdil'in bu duyarlı davranışı takdirle karşılanırken, cüzdanın sahibi olduğu belirlenen esnaf Mustafa Erdinç, kendisine teslim edilen cüzdan için teşekkür ederek, "Allah razı olsun, çok mutlu oldum" dedi.

Cüzdanın içinde bin 600 lira nakit para ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de örnek davranışı dolayısıyla Naim Erdil'e plaket takdim etti. Başkan Tutdere, "Emekçi kardeşimiz Naim Erdil, görev sırasında bulduğu cüzdanı tereddüt etmeden yetkililere teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı. Bu davranış sadece belediyemiz adına değil, tüm insanlık adına örnek teşkil etmektedir. Kendisini yürekten kutluyor, böyle bir çalışanla aynı kurumda görev yapmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

Naim Erdil ise "Sadece görevimi yaptım. Herkesin bu tür durumlarda aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.