Duş sonrası saç kuruturken dikkat! Banyodaki nem ve ıslak zemin elektrik çarpması riskini artırabilir

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Dr. Umut Elbir, banyoda elektrikli cihaz kullanımında riskin yalnızca cihazdan kaynaklanmadığını, ortam koşullarının da belirleyici olduğunu söyledi.

"ISLAK CİLT ELEKTİRK AKIMINA KARŞI VÜCUT DİRENCİNİ DÜŞÜRÜR"

Elbir, “Duş sonrası banyoda nem oranı yükselir, zemin ve vücut ıslak olabilir. Islak cilt, elektrik akımına karşı vücudun direncini düşürür. Bu nedenle normal şartlarda daha düşük görülebilecek bir temas, ıslak ortamda çok daha tehlikeli hale gelebilir” dedi.

"SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KURU BİR ODADA KULLANILMALI"

Saç kurutma makinesinin lavabo, küvet veya su birikintilerine yakın kullanılmasının riski artırdığını belirten Elbir, cihazın suya düşmesi, ıslak elle prize temas edilmesi veya hasarlı kabloyla kullanım gibi durumların elektrik çarpmasına neden olabileceğini ifade etti.

Elbir, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Saç kurutma makinesi mümkünse banyoda değil, kuru bir odada kullanılmalı. Kullanım öncesinde eller ve ayaklar mutlaka kurulanmalı. Cihaz lavabo, küvet ve ıslak zeminden uzak tutulmalı. Hasarlı kabloya sahip cihazlar kesinlikle kullanılmamalı. Evlerde kaçak akım rölesinin bulunması da hayati önem taşır.”

Uzmanlara göre elektrikli cihazların güvenli kullanımı için yalnızca cihazın sağlam olması yeterli değil. Cihazın kullanıldığı ortamın kuru, güvenli ve su temasından uzak olması da büyük önem taşıyor.

"EV KAZALARININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜ KÜÇÜK İHMALLERLE BAŞLAR"

Dr. Umut Elbir, “Ev kazalarının önemli bir bölümü küçük ihmallerle başlar. Banyoda elektrikli cihaz kullanırken mesele sadece saç kurutma makinesi değil; ıslak zemin, nem, priz, kablo ve insan temasının tamamıdır. Bu yüzden basit bir önlem, ciddi bir kazayı önleyebilir” ifadelerini kullandı.