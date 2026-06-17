Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akarbaşı Mahallesi Harmanyolu Caddesi'nde bir apartman boşluğuna düşen kedi için vatandaşlar ihbarda bulundu.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kedinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kedi, doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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