Duterte, Marcos'u öldürtmekle tehdit etti - Son Dakika
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Duterte, Marcos'u öldürtmekle tehdit etti

Sara Duterte, suikast tehdidi nedeniyle yürütülen soruşturmaya katılmadı, adil olacağına inanmadığını söyledi.

11.12.2024 17:20
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Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Başkan Ferdinand Marcos Jr'ı öldürtmekle tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermeye gitmedi.

Avukatı, Filipinler Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) tarafından yürütülen soruşturmada müvekkili Duterte'yi temsilen kendisinin katıldığını açıkladı.

Duterte'nin yasalara göre, "ağır tehdit teşkil eden herhangi bir tehditte bulunduğunu şiddetle reddettiğini" belirten avukat, buna dair yazılı savunmanın NBI'ya sunulduğunu belirtti.

Duterte ise basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın adil olacağına inanmadı vurgulayarak "Bu soruşturmanın adil olacağını düşünmüyorum. Bir soruşturma olduğunu söyleseler bile en başından beri zaten dava açmaya karar verdiler." ifadelerini kullandı.

Saklanmak ve ülkeyi terk etme planı olmadığını kaydeden Duterte, avukatlarıyla birlikte kendisine karşı açılan azil davalarına hazırlandıklarını söyledi.

NBI Direktörü Jaime Santiago ise basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Duterte'nin varlığı ya da karşı beyanı olsun ya da olmasın devam edeceğini ve konuya dair kararı ocak ayı başında Adalet Bakanlığına sunacağını ifade etti.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkanı Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım'da kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Duterte, bu açıklamayı ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere Temsilciler Meclisinde bulunduğu sırada yapmıştı.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" bir tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak Marcos ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım'da Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve iddia edilen "ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması"nı talep etmişti.

Duterte'nin, Marcos'u öldürtmekle tehdit ettiği gerekçesiyle 2 Aralık'ta da Temsilciler Meclisine azli için dilekçe sunulmuştu.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran'da bıraktığı eğitim bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların yanlış kullanımı iddialarını da bir süredir soruşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Duterte, Marcos'u öldürtmekle tehdit etti - Son Dakika

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