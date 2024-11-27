Duterte ve Güvenlik Personeline Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Duterte ve Güvenlik Personeline Suç Duyurusu

Filipinler'de Sara Duterte ve güvenlik personeli, Kongre'deki tartışmada yetkililere saldırma suçlamasıyla karşı karşıya.

27.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'de polis, Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte ve güvenlik personeli hakkında "Kongre'de yaşanan tartışmada yetkililere saldırdıkları ve emirlere itaatsizlik ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ülkede, Duterte'nin "kendisinin belirsiz bir komplo sonucu öldürülmesi halinde, Başkan'ın öldürülmesi için suikastçı tuttuğuna" dair ifadesiyle ilgili tartışmalar sürerken, polisten de başka bir konuda hamle geldi.

Quezon Bölge Emniyetinden, Kongre'de yaşanan ve Duterte'nin yardımcılarından birinin geçici olarak gözaltına alınmasına yol açan tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Duterte ve güvenlik personeli hakkında "tartışmada yetkililere saldırdıkları ve emirlere itaatsizlik ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bu arada, Devlet Başkanlığı danışmanlardan Larry Gadon da Duterte'nin, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. hakkındaki ifadelerini "yasa dışı" olarak niteleyerek, avukatlıktan men edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım'da, "kendisinin öldürülmesi halinde, Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu" söylemişti.

Duterte, bu açıklamayı, ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere, Temsilciler Meclisinde bulunduğu sırada yapmıştı.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr. ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Filipinler, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duterte ve Güvenlik Personeline Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:48:54. #1.12#
SON DAKİKA: Duterte ve Güvenlik Personeline Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.