Duterte ve Güvenlik Personeline Suç Duyurusu

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Filipinler'de polis, Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte ve güvenlik personeli hakkında "Kongre'de yaşanan tartışmada yetkililere saldırdıkları ve emirlere itaatsizlik ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ülkede, Duterte'nin "kendisinin belirsiz bir komplo sonucu öldürülmesi halinde, Başkan'ın öldürülmesi için suikastçı tuttuğuna" dair ifadesiyle ilgili tartışmalar sürerken, polisten de başka bir konuda hamle geldi.

Quezon Bölge Emniyetinden, Kongre'de yaşanan ve Duterte'nin yardımcılarından birinin geçici olarak gözaltına alınmasına yol açan tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Duterte ve güvenlik personeli hakkında "tartışmada yetkililere saldırdıkları ve emirlere itaatsizlik ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bu arada, Devlet Başkanlığı danışmanlardan Larry Gadon da Duterte'nin, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. hakkındaki ifadelerini "yasa dışı" olarak niteleyerek, avukatlıktan men edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım'da, "kendisinin öldürülmesi halinde, Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu" söylemişti.

Duterte, bu açıklamayı, ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere, Temsilciler Meclisinde bulunduğu sırada yapmıştı.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr. ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.