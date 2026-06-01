Duyarlı Adam Yolda Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duyarlı Adam Yolda Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

Duyarlı Adam Yolda Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti
01.06.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Mehmet Göçmen, yolda bulduğu 2400 TL'yi polise teslim etti. Göçmen, duyarlılığını vurguladı.

AMASYA'da, Mehmet Göçmen (48), yolda bulduğu 2 bin 400 TL'yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Mehmet Göçmen, saat 11.00 sıralarında, otomobiliyle İrfan Özbakır Caddesi'nde ilerlerken, yolda yerde lastikle sarılmış bir miktar para olduğunu fark etti. Parayı alan Göçmen, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

'HER DUYARLI İNSAN GİBİ GÖREVİMİ YAPTIM'

Bulunan 2 bin 400 TL'yi tutanak karşılığında teslim alan polis ekipleri, duyarlı davranışından dolayı Mehmet Göçmen'e teşekkür etti. Göçmen, "Aracımla yolda seyir halindeyken bir miktar parayı gördüm, durdum ve parayı aldım. Daha sonra da 112'yi arayarak polis ekiplerine teslim ettim. Bulduğum parayı her duyarlı insan gibi ben de görevimi yerine getirmiş bulunmaktayım. Birinin ihtiyacıdır, bir evin 3-4 günlük masrafını karşılayacak bir miktar paraydı" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, MEhmet Göçmen, 3. Sayfa, Güvenlik, Göçmen, Amasya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duyarlı Adam Yolda Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:57:36. #7.12#
SON DAKİKA: Duyarlı Adam Yolda Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.