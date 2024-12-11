Duyarlı Buldu, Sahibini Buldu

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Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu kişi, sokakta bulduğu üzerinde 315 bin lira yazılı çeki sahibine teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meyve ve sebze toptancı halinde çalışan Satam Elsatam (29) sabah saatlerinde işe giderken yolda 315 bin lira değerinde çek buldu.

Çekin üzerinde yazılı olan Servet Kazancıçok'a ulaşan Elsatam, çeki kendisine verdi.

Kazancıçok da duyarlılığından dolayı Elsatam'a teşekkür etti.