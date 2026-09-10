Düzce Akçakoca'da apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Filemingo Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Osmaniye Mahallesi Filemingo Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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