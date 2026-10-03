Düzce Akçakoca'da şiddetli rüzgarda 4 metreye yaklaşan dalgalar dalgakıranları aştı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da şiddetli rüzgarda 4 metreye yaklaşan dalgalar dalgakıranları aştı

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Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar denizde dalga boyunu yükseltti, 4 metreye yaklaşan dalgalar zaman zaman dalgakıranları aştı. Denize açılamayan bazı balıkçılar limandaki teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da şiddetli rüzgarda 4 metreye yaklaşan dalgalar dalgakıranları aştı - Son Dakika
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