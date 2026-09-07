Düzce Akçakoca'da TIR patpata çarptı; kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da TIR patpata çarptı; kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düzce Akçakoca\'da TIR patpata çarptı; kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde TIR'ın patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA(Düzce),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce Akçakoca'da TIR patpata çarptı; kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da TIR patpata çarptı; kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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