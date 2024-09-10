Düzce'de Zabıta Haftası Kutlaması

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda yeni oluşturulan zabıta karakolunu ziyaret eden Özlü, toplum sağlığı ve güvenliği için görevi başında olan ekiplere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, Zabıta Haftası'nı kutladı.

Zabıta biriminin önemine değinen Özlü, "Şehirleşmenin ve medeni olmanın en önemli unsurlarından biri de şehirde nizam, intizam, tertip ve düzen olması. Bunu da sizler sağlıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Çalışmaya devam ediyoruz. Birkaç zabıta noktamız olacak ama merkez Darıcı Mahallesi olacak. İnşallah bir sonraki buluşmamız bu merkezde gerçekleşir. Sizlere güzel çalışma şartları sağlamak benim görevim." ifadelerini kullandı.