Düzce Belediyesi, 23 Nisan'da Çocuklar İçin Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, 23 Nisan'da Çocuklar İçin Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenledi

Düzce Belediyesi, 23 Nisan\'da Çocuklar İçin Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenledi

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenledi. Kalıcı Konutlar Yeşil Vadi'de gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, aileleriyle birlikte İnanılmaz Aile animasyon filmini izlerken, balon ve oyuncak dağıtıldı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Film gösteriminin ardından çocuklar, Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşıyla 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

24.04.2024 16:34
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Düzce Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Konutlar Yeşil Vadi'de düzenlenen sinema etkinliğine çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Alanı dolduran çocuklar, aileleriyle animasyon filmi İnanılmaz Aile'yi izledi.

Keyifli gün geçiren çocuklara balon ve oyuncak dağıtıldı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Film gösterimi sonunda çocuklar, Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen "Parla" marşıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi, 23 Nisan'da Çocuklar İçin Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, 23 Nisan'da Çocuklar İçin Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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