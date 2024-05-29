Düzce Belediyesi\'nde Görevli Temizlik İşçisi Kayıp Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti

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Düzce Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, parkta bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçi Muhammet Altuntepe, Melensu Park'ta temizlik yaptığı sırada bankların üzerinde cep telefonu buldu.

Altuntepe, telefonu alarak sahibine ulaştırdı.

Düzce Bel-Ka İnsan Kaynakları A.Ş Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Caner Yürük, örnek davranışından dolayı Altuntepe'ye teşekkür etti.