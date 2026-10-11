Düzce Çilimli Karaçörtlen'de traktörün römorku devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce Çilimli Karaçörtlen'de traktörün römorku devrildi, 11 kişi yaralandı

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Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde traktörün römorku devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karaçörtlen köyünde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörün römorku devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce Çilimli Karaçörtlen'de traktörün römorku devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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