Düzce\'de 1,5 Ton Yasal Dışı Balığa El Konuldu

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçı teknelerinde yapılan denetimlerde yasal boy limitlerinin altında avlandığı tespit edilen yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri denetimleri kapsamında ilçedeki balıkçı tekneleri, Düzce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Denetimlerde, 100 koli istavrit ile 14 koli lüferin yasal boy limitlerinin altında avlanıldığı belirlendi.

Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki balıklar, değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.