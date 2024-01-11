Düzce'de 113 yıllık kandil geleneği

Asırlık gelenek mahalle sakinlerini 7'den 70'e bir sofrada buluşturuyor

DÜZCE - Düzce'de 113 yıldır yaşatılan kandil geleneği sürüyor. Mahalle sakini çocuklar ve yaşlılar bir sofra etrafında buluşarak bu geleneği sürdürüyor.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Regaip Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Cami'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içinde yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyorlar.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, geleneğinin bu yıl 113. yılı olduğunu belirterek, "Öncelikle ülkemizin ve bütün Müslüman aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu Geleneğimizin 113. yılı bu akşamda halkımız ile beraber toplandık. İkramlarımızı yaptık, namazlarımızı kıldık böylede devam edecek. 113 Sene önce fakirliğin bol olduğu dönemlerde evlerde değil de halk çağrılarak camilerde güze bir gelenek yapılmış. Bu geleneğimiz camilerde başlayıp hala devam etmektedir. Namazlar kılınıyor, ikramlar yapılıyor diğer mahallelerden de gelenler oluyor. Bizler babalarımızdan dedelerimizden nasıl gördüysek çocuklarımıza da aşılıyoruz aynı bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakini Erkan Altıntop ise şunları söyledi, "Dedelerimizin dedelerinden kalan bir gelenek. Evlerden pilavlar yapılıp camilerde paylaşılıyor eskiden herkes kaşığını alıp gelirmiş. Çocuklarımız ile birlikte geliyoruz. Gelecek nesillere bu geleneğin sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Muhtarımız, cami cemaatimiz ve mahalle halkımız bu geleneği sürdürmeye devam ediyor."

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.