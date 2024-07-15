Düzce'de 400 motosikletli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için şehir turu yaptı - Son Dakika
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Düzce'de 400 motosikletli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için şehir turu yaptı

Düzce\'de 400 motosikletli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için şehir turu yaptı

Düzce'de 400 motosikletli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Selçuk Aslan ile beraber şehir turu yaptı. Motosiklet kulüpleriyle düzenlenen tur, Valilik önünde başladı ve Rasim Betir Paşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi güzergahı boyunca ilerleyen motosikletliler, tekrar Valilik binası önüne geldi. Vali Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ mensupları tarafından yapılan hain kalkışmanın akamete uğratıldığını ve Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını belirtti. Organizasyonun amacının, her an ve her şartta demokrasiye ve devlete bağlılık mesajını vermek olduğunu ifade eden Vali Aslan, Düzce'nin her türlü göreve hazır olduğunu vurguladı.

15.07.2024 21:19
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Düzce'de 400 motosikletli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Selçuk Aslan ile beraber şehir turu yaptı.

Kentteki motosiklet kulüpleriyle düzenlenen "15 Temmuz Motosiklet Turu", Valilik önünde başladı.

Vali Selçuk Aslan'ın da katılımıyla Rasim Betir Paşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi güzergahı boyunca ilerleyen motosikletliler, tekrar Valilik binası önüne geldi.

Vali Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ mensupları tarafından yapılan, Türk demokrasi tarihinin en alçak kalkışmasıyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Aslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'Halkımızı şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ben halkın gücünün üzerinde hiçbir güç tanımadım.' beyanı üzerine Türk milleti akın akın tüm vilayetlerimizde, kentlerimizin meydanlarını doldurmuş, demokrasiye sahip çıkmıştır ve bu alçak kalkışma akamete uğratılmıştır, bastırılmıştır." dedi.

Aslan, motosiklet kulüplerinden gelen talep üzerine böyle bir organizasyon planlandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz şunu yansıtmak istedik; her an, her şartta ve toplumumuzun her kesiminde demokrasimize bağlıyız, devletimize bağlıyız ve göreve hazırız duygusunun yansıması olarak 100 kişiyle planlamıştık ama finali yaparken aşağı yukarı 400 motora kadar ulaştık. Düzce her türlü göreve hazır. Düzceliler, toplumunun her kesimiyle devletinin yanında. Seçilmiş meşru temsilcilerinin yanında olduğu mesajını 15 Temmuz 2024 tarihinde veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de 400 motosikletli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için şehir turu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 400 motosikletli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için şehir turu yaptı - Son Dakika
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