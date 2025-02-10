Düzce'de 500 Öğrenci Valiyle Buluştu - Son Dakika
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Düzce'de 500 Öğrenci Valiyle Buluştu

Düzce\'de 500 Öğrenci Valiyle Buluştu

Kar tatilinde kitap okuyan 500 öğrenci, Vali Aslan'ın davetiyle valiliği ziyaret etti.

10.02.2025 18:46
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Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın, sosyal medyadan kar tatilini kitap okuyarak geçiren çocukları valilikte ağırlayacağını duyurması üzerine yaklaşık 500 öğrenci okuduğu kitapla valiliğe geldi.

Geçen hafta içi kar yağışı nedeniyle valilikçe kentte eğitim öğretime 2 gün ara verilmesinin ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, öğrencilere, kar tatilini kitap okuyarak geçirme tavsiyesinde bulunarak makamına davet etti.

Kentin çeşitli okullarında eğitim gören ve tatilde kitap okuyan yaklaşık 500 öğrenci, Vali Aslan'ın daveti üzerine aileleri ve öğretmenleriyle valiliğe geldi.

Vali Aslan, çocukları, eşi Pınar Aslan ile karşıladı.

Valilik koridorlarını dolduran öğrenciler, tatilde okudukları kitaplarla makamı ziyaret edip çeşitli hediyeler alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kar nedeniyle eğitim öğretime verilen 2 günlük arada, çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduğunu belirten Vali Aslan, "Okuduğu kitaplarla Vali Amcasını ziyaret eden evlatlarımızı ödüllendireceğim' demiştim. Şu anda cıvıl cıvıl sesleri duyuyoruz, aşağı yukarı 500 öğrencimiz valiliğimize gelmiş. Evlatlarımızın bu okuma aşkları hakikaten bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Selçuk Aslan, Kültür, Eğitim, Güncel, Düzce, Yaşam, Son Dakika

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