Düzce\'de ahşap kapı fabrikasındaki yangın 85 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada saat 21.34'te yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesi, tüm ilçe ve belde itfaiye ekipleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), AFAD, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.