Düzce'de Atlar Sıcak Havadan Korunuyor - Son Dakika
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Düzce'de Atlar Sıcak Havadan Korunuyor

03.07.2026 17:11
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Düzce'de 34°C'ye ulaşan sıcaklıkta, çiftlikteki atlar 2-3 kez yıkanarak serinletiliyor.

Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Düzce'de, bir çiftlikteki yarış atları serinletilmek amacıyla yıkandı.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yarış atlarını da olumsuz etkiledi. Çiftlikteki atların bakımını üstlenen seyisler, atları günde 2-3 kez yıkayarak serinletiyor.

Seyis Kemal Demirkaynak, AA muhabirine, çiftlikte sıcak hava nedeniyle eğitimleri akşam saatlerine aldıklarını belirterek, "Atlarımıza günde 2-3 kez soğuk suyla duş aldırıyoruz. Atlarımızın vücut ısılarının 38 derecenin altında olması lazım. Bu yüzden gölgede tutuyor ve duş aldırarak atlarımızı rahatlatıyoruz. Bu işi yeni yapmaya başlayan çocuklarımız da atlara duş aldırmayı seviyor. Onlara da eğlence oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Düzce, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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