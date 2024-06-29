Düzce'de Beton Mikseri Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Beton Mikseri Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, beton mikseri şoförü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.06.2024 01:49
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DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri karşı şeride geçip, otomobile çarptı. Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, beton mikseri şoförü ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-655 karayolu Düzköy köyü sapağında meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Yıldıray Yağız yönetimindeki 81 BU 895 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Düzce istikametine gitmekte olan Yüksel Karadeniz yönetimindeki 81 AAP 253 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirirken, beton mikseri ise fındık bahçesine girerek durabildi. Kazada yaralanan beton mikseri şoförü sağlık ekiplerince hastaneye, yaşamını yitiren otomobil sürücüsünün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Düzce\'de Beton Mikseri Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
Kaynak: DHA

Düzce, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Beton Mikseri Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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