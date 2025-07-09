Düzce\'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak'ta yaşayan B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu B.Y, kocasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Y'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Yusuf Y'nin cenazesi, Boğaziçi beldesindeki Kurbantepe Camisi'ne getirildi.

Yusuf Y'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kurbantepe Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli B.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.