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Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu

Düzce'de yaşayan Semiha Asan'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, evine geldiklerinde yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce\'de bir kadın evinde ölü bulundu
06.01.2024 - 22:37,
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Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu.

Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde yaşayan Semiha Asan'dan (69) uzun süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı kadını salonda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Asan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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