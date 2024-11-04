Düzce'de Bisiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasında

Düzce'de iş yerinin önünden bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Volkan P, Şerefiye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki iş yerinin önüne bisikletini park ettikten sonra mesaiye başladı.
Bir süre sonra bisikletini bıraktığı yerde bulamayan Volkan P, durumu polise bildirdi.
Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, şüphelinin bir süre bisikletin başında oyalandığı ardından bisiklete binerek bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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