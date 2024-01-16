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Düzce'de Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Sahibi Yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Sahibi Yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısında yaralanan sahibi hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şahin'in tosunlarından biri tarafından bahçe duvarına sıkıştırılarak saldırıya uğradığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Şahin'in sağlık durumu iyi.

Düzce\'de Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Sahibi Yaralandı
16.01.2024 - 12:21,
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısında yaralanan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yaka Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mehmet Şahin, (57) tosunlarından birinin saldırması sonucu yere düştü. Sahibini bahçe duvarına sıkıştırıp süsen hayvanı, bir kadın eline aldığı sopayla uzaklaştırdı.

Vücudunun çeşitli bölgelerine boynuz darbesi alan Şahin, çevredekilerin yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yere düşen Şahin'in tosun tarafından bahçe duvarına sıkıştırılması ve çevredeki kadının sopayla müdahale ederek hayvanı uzaklaştırması cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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