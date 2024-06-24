Düzce'de çöplük alanda başlayan yangın tarlalara sıçradı - Son Dakika
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Düzce'de çöplük alanda başlayan yangın tarlalara sıçradı

Düzce'de çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle buğday ve mısır tarlalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 6 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 50 dönüm ekili alan zarar gördü.

24.06.2024 18:09
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Düzce'de çöplük alanda başlayarak buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında çöp atılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyüp çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 50 dönüm ekili alanın zarar gördüğü yangın alanındaki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de çöplük alanda başlayan yangın tarlalara sıçradı - Son Dakika

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