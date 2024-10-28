Düzce\'de Cumhuriyet Korosu Coşkusu

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Ortaokul öğrencilerinden Cumhuriyet Korosu

DÜZCE - Düzce Fatih Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde cumhuriyet korosu kurarak, Cumhuriyet Güneşi marşını seslendirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlanmaya devam ederken, Düzce Fatih Ortaokulu öğrencileri de okul bahçesinde Cumhuriyet Korosu kurdu. Ay-yıldızlı tişörtler giyerek okul bahçesine çıkan ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Güneşi marşını seslendirdi.

Öğrenciler çeşitli kareografiler ile koroyu desteklerken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.